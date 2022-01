Photo d'illustration : baodautu.vn



Hanoi (VNA) - Les investissements dans les start-up vietnamiennes ont atteint 1,35 milliard de dollars en 2021, un chiffre record, faisant du Vietnam la "vallée des startup" la plus attractive de la région.

Les domaines les plus ciblés étaient la technologie financière (fintech), les jeux en ligne, l’éducation, la santé, l’e-commerce. Le Vietnam compte actuellement 3.800 startup.

Les appels de capitaux importants et réussis sont les suivants : Tiki, l’une des start-up les plus précieuses au Vietnam, a reçu un investissement important de 258 millions de dollars.

En septembre 2021, la banque HSBC Vietnam a annoncé son soutien réussi à General Atlantic et Dragoneer Investment Group pour occuper la première place du cycle de financement de série B de VNLIFE, d'une valeur d'environ 250 millions de dollars. VNLIFE est une startup technologique dans le domaine du développement de nouvelles solutions bancaires, de paiement numérique, de voyage en ligne et de vente au détail au Vietnam.

Photo d'illustration : VNA



En plus de ces deux transactions, en 2021, plusieurs start-up vietnamiennes ont reçu des engagements de financement avec des montants allant jusqu'à des millions de dollars, telles que Loship, Sky Mavis, Dat Bike, Got It…

L’écosystème des start-up vietnamiennes est également la destination privilégiée de 208 fonds de capital-risque, dont près de 40 fonds d'investissement nationaux (VSV Capital - Vietnam Silicon Valley, Mekong Capital, 500 Start-up Vietnam, Vietnam Investment Group, IDG Ventures Vietnam, Nextrans, Do Ventures et Genesia Ventures).

Selon Lê Hoang Uyên Vy, directrice de Do Ventures, et Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, avec une population jeune, une couverture Internet et un taux d’utilisation de smartphones élevés, et le soutien du gouvernement, le Vietnam attire beaucoup de fonds de capital-risque qui investissent dans les start-up et continuera de maintenir sa position en tant que destination attractive pour les investisseurs et les entreprises technologiques.

De son côté, le fonds de capital-risque singapourien Golden Gate Ventures évalue le Vietnam comme une « étoile montante » en Asie du Sud-Est qui deviendra le troisième plus grand écosystème startup dans la région en 2022.-VNA