Hanoi, 16 mars (VNA) - Dans son rapport publié en mars, la Banque mondiale a apprécié la forte résilience et la capacité de redressement de l’économie vietnamienne.

Photo d'illustration : Dân tri

«Les nouveaux indices économiques ont démontré la croissance continuelle du Vietnam», peut-on lire dans ce rapport.

Le Vietnam a repris son dynamisme grâce à une forte croissance des exportations et à l’augmentation des investissements directs étrangers, a fait observer HSBC-Vietnam dans son rapport économique du mois de mars intitulé «Un coup d’œil sur le Vietnam: ancien moteur, nouvel élan».



Les relations Vietnam – États-Unis suivent une orbite de développement puissante, a noté le journal Modern Diplomacy. Pour les investisseurs américains, le Vietnam est une étoile montante en Asie du Sud-Est qui se distingue par une croissance incroyablement rapide après la pandémie. Les énergies propres, la logistique, l’approvisionnement d’électricité, le transport aérien et le tourisme sont parmi les secteurs prometteurs pour les deux pays.



«Pourquoi le Vietnam attire-t-il les entreprises américaines?». Tel est le thème d’un article publié par Dezan Shira & Associates. Les entreprises américaines considèrent le Vietnam comme un maillon important dans les chaînes d’approvisionnement et ce rôle ne cesse de s’affirmer, a expliqué cette société de conseil.



Ces dernières années, le Vietnam a remporté de grands succès au niveau de l’environnement d’affaires, de la réforme administrative, de la gouvernance électronique et de l’innovation. C’est ce qui attire les investisseurs américains, a fait observer Mary Tarnowka, directrice exécutive d’AmCham-Vietnam. VOV/VNA