Les institutions financières internationales sondent le marché vietnamien. Photo: The Sun



Hanoi (VNA) - Une délégation de représentants de 14 institutions financières internationales dirigée par Maybank Investment Banking Group (MIBG) s'est récemment rendue au Vietnam pour se renseigner sur le marché vietnamien, selon la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Les deux parties ont discuté du potentiel d'investissement du marché vietnamien, en particulier de l'environnement financier et commercial des petites et moyennes entreprises (PME) ou des startups, où Maybank et d'autres fonds d'investissement ont des atouts.

Le MIBG est le plus grand groupe financier et bancaire de Malaisie et le quatrième de l'ASEAN, avec un actif total de plus de 200 milliards de dollars.

Nguyên Manh Dung, responsable des ventes d'actions institutionnelles chez Maybank, a déclaré qu'au Vietnam, Maybank fournit des services bancaires et de titres depuis 1996, et a également investi et est devenu un actionnaire stratégique de la banque An Binh depuis 2008. En outre, le groupe a été le partenaire de crédit de nombreuses sociétés et sociétés nationales, généralement Vingroup, Hoa Phat ou Thaco.

La délégation comprenait également des représentants d’autres fonds d’investissement de Malaisie tels que LTH et KWAP, SCBAM et Asset Plus de Thaïlande, Nomura Asset Management du Japon et Haitong International de Hong Kong de Chine.

Le vice-président de la VCCI, Nguyên Quang Vinh, a déclaré que de nombreuses entreprises étaient intéressées et engagées à investir au Vietnam, pays qui compte une population de 100 millions d'habitants, une main-d'œuvre jeune abondante, un environnement sociopolitique stable et d'importantes politiques d'attraction des investissements de l'État, dans des domaines tels que les semi-conducteurs, la fabrication de haute technologie et l'énergie propre.

En outre, le Vietnam possède également des atouts fondamentaux en matière d'infrastructures et de ressources humaines, et son gouvernement a élaboré des stratégies pour poursuivre de nouveaux domaines tels que la technologie, les semi-conducteurs, l'économie verte, l'énergie propre et l'investissement dans les startups, a-t-il ajouté. -VNA