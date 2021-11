Hanoi (VNA) - Dans le cadre de la Semaine des dirigeants du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2021, le président Nguyên Xuân Phuc a participé au Sommet de l’APEC tenu par visioconférence sous la présidence de la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern dont le pays assume la présidence de l’APEC 2021.

Le président Nguyên Xuân Phuc a participé notamment au 28e Sommet des dirigeants économiques de l’APEC, au dialogue entre les dirigeants des économies de l’APEC et Conseil consultatif des gens d’affaires de l’APEC (ABAC), au Sommet des PDG de l’APEC.

Parallèlement, les ministres vietnamiens des Affaires étrangères Bui Thanh Son, de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên ont participé à la réunion ministérielle de l’APEC 2021, a fait savoir le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang.

Le message récurrent du Vietnam est d’affirmer que l’APEC continue d’être un forum régional qui affirme sa voix et son rôle dans la promotion du multilatéralisme et la coopération multilatérale pour surmonter la pandémie de Covid-19 et se redresser rapidement, développer durablement l’économie, continuer d’être un moteur du développement de l’économie régionale et mondiale, a-t-il indiqué.

Les messages du Vietnam sont très cohérents avec les opinions des dirigeants : pour se rétablir et venir à bout de la pandémie, la première chose à faire est de partager les vaccins, d’avoir un accès égal aux vaccins, au matériel médical et aux ressources, de proposer des mesures plus énergiques de prévention et de contrôle de la maladie, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le développement, le Vietnam a également avancé des mesures, très nouvelles, priant l’APEC d’avoir une nouvelle vision et une nouvelle approche sur la reprise économique, telles que la promotion de l’économie numérique, du commerce électronique et du libre-échange, l’élimination des obstacles au commerce pour redresser l’activité économique et éviter l’interruption des chaînes de production.

Le Vietnam a également demandé aux membres de soutenir et de prêter attention aux groupes vulnérables, aux petites et moyennes entreprises, a poursuivi le vice-ministre des Affaires étrangères Dang Hoàng Giang.

Dans le contexte où l’Asie-Pacifique ainsi que le monde sont aux prises avec les conséquences et défis des changements climatiques, il est impératif d’assurer une croissance verte. Les mesures, propositions et engagements du Vietnam relatifs au climat contribuent également au renforcement de la coopération au sein de l’APEC pour promouvoir une croissance verte et inclusive, a-t-il dit.

Le Vietnam est l’un des acteurs clés dans le développement de la Vision 2040 de l’APEC. Actuellement, le Vietnam est également l’un des principaux membres à promouvoir la mise en œuvre de la vision en élaborant un plan d’action pour mettre en œuvre cette vision, a-t-il fait savoir.

Toutes les initiatives et propositions du Vietnam ont été reflétées dans les documents de l’APEC, y compris la Déclaration des dirigeants de l’APEC, la Déclaration ministérielle de l’APEC ainsi que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la Vision 2040 de l’APEC.

Cela montre la contribution très responsable, active et proactive du Vietnam, un membre actif et pionnier de l’APEC dans la construction et la consolidation de la solidarité au sein de l’APEC afin de continuer à renforcer la coopération une région Asie-Pacifique pacifique et stable, a-t-il conclu. – VNA