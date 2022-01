Le ministère de la Santé du Laos recommande aux gens de réduire la taille des festivals et de n'effectuer que des rites traditionnels afin d'éviter les risques de contamination au COVID-19.

L'échelle de Cobra Gold, un exercice militaire conjoint annuel mené par la Thaïlande et les États-Unis et prévu cette année du 20 février au 5 mars, devrait réduire son échelle à cause du variant Omicron.