Vientiane, 28 mars (VNA) - Les incendies causés par des agriculteurs brûlant des garrigues en vue de la plantation de cultures à travers le Laos ont amené les autorités à lutter pour éteindre les incendies alors que le temps chaud se poursuit.

Photo: thestar.com

Plus de 400 soldats, des volontaires des secours d'urgence et des habitants se sont associés pour maîtriser un incendie de forêt sur la montagne Phou Khao Khuay dans le district de Pakngum, à Vientiane, où au moins 300 hectares de terres seraient touchés.Le feu s'est propagé à plus de 300 hectares de terres dans les villages de Vernkabao, Xienglaena, Xienglaetha et Non. Les autorités du district ont rassemblé plus de 400 soldats et autres personnes pour aider à contenir l'incendie et l'empêcher de se propager davantage. Les efforts se concentrent sur la prévention du feu atteignant les attractions touristiques à proximité telles que Tad Tham Pha, Tad Vangluang Taleo et Nam Pien Yorlapa.Des incendies de forêt ont éclaté au cours des deux premiers mois de cette année. Ailleurs, un incendie a brûlé dans le district de Sangthong. Au cours des sept derniers jours, les chefs de district ont appelé à l'aide des responsables gouvernementaux, des soldats, de la police, des autorités du village et des adultes pour éteindre l'incendie dans la forêt nationale de Phou Phanang, qui s'est propagé à trois villages.Dans la province de Luang Prabang, des militaires du district de Viengkham ont également été appelés pour maîtriser un incendie de forêt. Les incendies sont fréquents pendant la saison sèche et chaude, les températures à Vientiane atteignant actuellement 39 degrés Celsius. Le brûlage agricole a causé une pollution de l'air sans précédent à Vientiane et dans d'autres parties du pays, avec des quantités de particules en suspension dans l'air atteignant des niveaux dangereux. Les autorités ont conseillé aux gens d'éviter les activités de plein air et de porter un masque facial lorsqu'ils passent du temps à l'extérieur.- VNA