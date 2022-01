Hanoi (VNA) - Selon le Département de l’investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement, au 20 décembre 2021, le Vietnam comptait 31,15 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) répartis sur différents types de projets, y compris les nouveaux projets, les extensions de projet et les apports en capital ( 9,2 % en glissement annuel).

Photo d'illustration : baodautu.vn



Nguyên Anh Duong, expert à l’Institut central de gestion économique (CIEM), a constaté : «Les investisseurs étrangers veulent saisir les opportunités offertes par les accords de libre-échange de nouvelle génération, dont le Partenariat économique global régional (RCEP). De plus, ils investiront pour diversifier leurs unités de production, car l’économie régionale se rétablit progressivement ».

Dans la structure des IDE en 2021, les industries manufacturières représentent une part importante avec 53% (14 milliards de dollars). L’électricité se place à la deuxième position avec 5,7 milliards de dollars d’investissements, soit 21,6% des IDE au total. L’immobilier et la vente en gros et de détail ont respectivement enregistré 2,41 milliards de dollars et 1,27 milliard de dollars d’IDE. Les engagements d’IDE ont tendance à s’orienter vers les industries dont la valeur est plus élevée.

Selon Dô Nhât Hoang, chef du Département de l’investissement étrangers, les investisseurs sud-coréens choisissent le Vietnam pour y installer leurs unités de production dans les domaines de l’électronique et des industries manufacturières. De leur côté, les entreprises japonaises aiment investir dans le commerce en gros et de détail et les secteurs non manufacturiers. Pour les entreprises taïwanaises, le Vietnam est la meilleure destination dans l’ASEAN pour investir dans l’électronique et le textile.

D’après John Campbell, responsable en charge de l’immobilier industriel de Savills Vietnam, l’année 2021 a vu l’apparition de nombreuses difficultés, mais le Vietnam se dispose à passer des industries à forte intensité de main-d’œuvre aux industries de haute valeur ajoutée. Cette tendance s’observe de plus en plus nettement tandis que de nombreuses grandes entreprises technologiques telles que Samsung, Intel, LG, Foxconn, Luxshare, Pegatron et surtout celles qui fournissent des composants électroniques aux géants informatiques tels qu’Apple, Sony et Microsoft ont investi dans la province de Bac Giang et la ville de Hai Phong.

L’arrivée de ces grandes marques a entraîné de nouveaux flux d’IDE au Vietnam. Récemment, la société américaine Arevo a signé avec le parc de hautes technologies de Hô Chi Minh-Ville, un mémorandum de coopération pour mettre en œuvre un projet d’impression 3D utilisant la fibre de carbone pour fabriquer des matériaux servant dans l’industrie aérospatiale et l’aviation civile. À la fin de 2021, Amkor Technology, Inc., l’un des plus grands fournisseurs de produits semi-conducteurs au monde, a également décidé d’investir 1,6 milliard de dollars au Vietnam.

2021, une année spéciale pour les projets d’IDE

En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, de nombreux projets d’IDE d’une valeur de plus d’un milliard de dollars ont été signés. Le Vietnam a reçu 31,15 milliards de dollars d’investissements ( 9,2 % en glissement annuel) dans différents types de projets d’IDE, y compris de nouveaux projets, d’extensions de projet et d’apports de capitaux.

À la fin de 2021, les autorités de la province de Nghê An ont remis sa licence d’investissement à la société samoane Excel Smart Global Limited pour qu’elle puisse construire une usine de production de composants électroniques et de pièces automobiles Ju Teng dans la zone industrielle de Hoang Mai 1. Ce projet a un investissement de 200 millions de dollars.

Nguyên Duc Trung, président du Comité populaire de la province de Nghê An, a fait savoir : « C’est un projet de pointe de notre province. Ces derniers temps, nous nous sommes efforcés d’améliorer l’environnement d’investissement en effectuant des réformes administratives importantes permettant de faciliter l’entrée des investisseurs ».

Au début de 2021, le 7 janvier, le Comité populaire de la province de Nghê An a également délivré sa licence d’investissement à un projet de 200 millions de dollars, pour la production de composants électroniques de la société Everwin Precision Vietnam.

En 2021, les investissements étrangers au Vietnam ont atteint 31,15 milliards de dollars, soit une hausse de 9,2 % en glissement annuel. Il s’agit d’un résultat remarquable au vu de l’évolution de l’épidémie.

En janvier 2021, la province de Bac Giang a délivré sa licence d’investissement à Foxconn Singapore Pte Ltd, autorisant la construction de l’usine Fukang Technology, dans la zone industrielle de Quang Châu. D’un investissement de 270 millions de dollars, cette usine fabriquera les iPad et MacBook pour Apple.

Le groupe sud-coréen SK a dépensé 410 millions de dollars pour acheter 16,26 % des capitaux de VinCommerce et 340 millions de dollars pour acheter des capitaux d’une filiale du groupe Masan. Le groupe financier Sumitomo Mitsui a dépensé 1,37 milliard de dollars pour acheter 49 % de capitaux de FE Credit.

Trois projets d’une valeur de plus d’un milliard de dollars ont reçu leur licence d’investissement, y compris les centrales de gaz naturel liquéfié Long An I et Long An II (3,1 milliards de dollars) dans la province de Long An, la centrale thermique d’Ô Môn II (1,31 milliard de dollars) dans la ville de Cân Thơ et l’extension du projet de LG Display à Hai Phong (2,15 milliards de dollars).

Actuellement, le gouvernement vietnamien a promulgué un mécanisme de préférences pour les projets de hautes technologies et à grande échelle. – NDEL/VNA