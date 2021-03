Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, jusqu’au 3 mars, tous les 130 hôpitaux publics et privés de la ville qui ont déployé les déclarations médicales électroniques sur un logiciel fourni par ledit Service.

Les hôpitaux respectent les critères de prévention de COVID-19. Photo: VNA



Les hôpitaux de la ville ont ainsi reçu au total plus de 2.342.600 patients. Au moins 42.267 déclarations signalaient des symptômes d’infections respiratoires aiguës (1,8%) et 2.847 étaient liés à des facteurs épidémiologiques (0,12%).



Via l’analyse des données des rapports médicaux, le Service municipal de la santé a déclaré que le pourcentage de patients nécessitant un dépistage est tombé à 1,92% (il y a près d’un mois, il était de 3%).



Selon le plan, il est prévu que d’ici le 15 mars 2021, cette unité mettra en place les déclarations médicales électroniques dans toutes les cliniques omnipraticiennes et les dispensaires médicaux de la région.



Dans la prévention et le contrôle de l’épidémie, tous les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville ont été évalués par le Service de la santé sur les critères de sécurité. Outre les hôpitaux avec une note élevée, il existe encore quelques hôpitaux ayant une note moyenne.



Le Service municipal de la santé a également procédé à une évaluation de la sécurité des cliniques omnipraticiennes de la région. Jusqu’à présent, 6.119 cliniques omnipraticiennes et privées ont participé à l’évaluation, soit 93,14%. La participation des cliniques des 1er, 2e, 5e, 6e, 7e, 8e, 11e arrondissements; des arrondissements de Binh Tân, Phu Nhuân, Tân Binh et les districts de Cân Gio et Cu Chi a atteint 100% de cliniques participantes à l’évaluation. Le Service de la santé a également demandé aux bureaux de santé des districts et de la ville Thu Duc de rappeler aux cliniques de se conformer à une auto-évaluation approprié selon les directives du ministère de la Santé. -VNA/CVN