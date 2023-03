Vue générale de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) de Chine. Photo: Xinhua/VNA

Hanoi (VNA) - Les dirigeants vietnamiens ont envoyé vendredi 10 mars des messages de félicitations à des dirigeants chinois du nouveau mandat, à l’occasion de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale (APN) de Chine.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, le président de la République et président du Conseil de défense et de sécurité, Vo Van Thuong ont adressé les messages de félicitations à Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC), président de la République populaire de Chine (RPC) et président de la Commission militaire centrale (CMC) de la Chine.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Hue a également adressé ses félicitations à Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, l'organe législatif national.

A cette occasion, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a adressé ses félicitation à son homologue chinois Han Zheng. -VNA