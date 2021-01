Jakarta, 10 janvier (VNA) - Au moins 11 Indonésiens ont perdu la vie et 18 autres ont été blessés dans les glissements de terrain causés par de fortes pluies dans la province de Java occidental, selon les données préliminaires du Comité national de gestion des catastrophes de l’ Indonésie (BNPB).

Le nombre de morts pourrait s'avérer plus élevé car de fortes pluies qui tombent toute la journée pourraient entraver les efforts de sauvetage. Photo : tribune.com

Les incidents se sont produits vers 7h30 samedi soir, 10 janvier, dans le village de Cihanjuang, à Java occidental, à environ 150 kilomètres au sud-est de Jakarta.Selon la porte-parole du BNPB, Raditya Jati, le premier glissement de terrain s'est produit en raison de pluies qui ont frappé une zone avec une structure de sol instable, tandis que le second a provoqué juste au moment où les forces locales évacuaient les victimes.Le responsable du BNPB a déclaré que le nombre de morts pourrait s'avérer plus élevé car de fortes pluies qui tombent toute la journée pourraient entraver les efforts de sauvetage.L'Indonésie souffre de fréquentes inondations et glissements de terrain, en particulier pendant la saison des pluies de novembre à mars chaque année. La déforestation aggrave également cette situation.- VNA