Hanoï (VNA) - Nguyên Thi Bich Thuy est l'une des figures majeures de la pâtisserie vietnamienne faite maison. Elle officie de chez elle, à Hanoï, et ne vend ses gâteaux que via les réseaux sociaux sous la marque « Me Nghe homemade » « Maman bufflonne » en français.Il y a six ans, Nguyen Thi Bich Thuy a décidé de changer le cours de sa vie. Passionnée plus par la pâtisserie que par son métier d'architecte, elle s'est lancée dans la confection de bánh nuong et banh deo, deux spécialités vietnamiennes dégustées exclusivement à l'occasion de la première pleine lune de l'automne.

Après avoir passé de nombreux mois à reproduire la parfaite composition gustative de ces petits gâteaux sucrés traditionnels, elle a décidé de les transformer en véritables œuvres d'art.

Opérant comme une orfèvre, Thuy sculpte, sur chacun de ses gâteaux de lune, de magnifiques motifs en forme de rose, de bouquets de lys, de poisson rouge ou toute autre décoration originale demandée par ses clients. Soucieuse de proposer à sa clientèle un produit d’excellence et de donner du peps à ses créations sucrées, Thuy n’utilise que des colorants végétaux naturels à base de légumes, d’épices ou de fruits. Thuy précise : «Si mes clients aiment retrouver le goût traditionnel des gâteaux de lune, ils aiment aussi la fantaisie et l’originalité de mes produits. Je suis une adepte du cake design, cet art culinaire qui consiste à créer des gâteaux d’exception. Ce n’est pas très difficile pour moi. J’aime la décoration et je crois disposer d’un sens de l’esthétique assez naturellement. Compte tenu du volume du travail que représente un seul de mes gâteaux, je produis en petite quantité».

Malgré leur prix plus élevé, un ensemble de quatre pièces varie entre 750 mille et un million de dongs (entre 30 et 40 euros), les pâtisseries de Thuy font le bonheur de la clientèle féminine. Thuy explique : «Ce prix de vente a été déterminé en tenant compte du temps passé à créer et à confectionner le gâteau. Mes produits ressemblent à des bijoux, ma clientèle aime les offrir à ses proches ou à des personnes importantes. Elle sait aussi que tous les ingrédients utilisés sont d'excellente qualité».

Thuy anime également des ateliers de pâtisserie et parmi ses clients, on compte des personnalités politiques, des hommes et des femmes d'affaires et de nombreux étudiants. Nguyên Thi Bich Hang, une apprenante : «J'ai découvert les gâteaux de 'Me Nghe homemade' sur internet. Ils m'ont attirée par leurs magnifiques couleurs et j'ai tout de suite eu envie d'apprendre à les faire. Ils sont si beaux que j'ose à peine les déguster. Grâce à ses cours, je peux désormais confectionner moi-même ces magnifiques pâtisseries pour mes enfants et mes amis».