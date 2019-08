Photo: internet



Hanoï (VNA) - Entre janvier et juillet, la valeur des M&A au Vietnam a atteint 5,4 milliards de dollars, et 7,6 milliards sont attendus pour toute l’année. Cette information a été communiquée lors du Forum sur les fusions-acquisitions (M&A) au Vietnam 2019, récemment organisé à Ho Chi Minh-Ville.Certaines opérations remarquables de M&A depuis le début de l’année concernent principalement des investisseurs tels que SK Group, Hanwha, Vingroup .... En particulier, la valeur totale des opérations liées à Vingroup, tant l’acheteur que le vendeur, s’est élevé à 2,41 milliards de dollars, soit 25,64% de la valeur totale du marché des fusions-acquisitions sur la période allant de juillet 2018 à juillet 2019.En outre, on dénombre deux transactions notables au premier semestre de 2019 : celle d'An Quy Hung et Vinaconex, la plus grande transaction dans une entreprise étatique, et celle de Saison Co.op et Auchan, une entreprise vietnamienne acquérant la chaîne de supermarchés d’un investisseur étranger.S'exprimant lors de ce forum, M. Vu Dai Thang, vice-ministre de la Planification et de l'Investissement, a déclaré que la publicité et la transparence dans l’actionnarisation des entreprises étatiques créerait des produits de plus en plus attrayants pour le marché des M&A, et élargirait les possibilités pour les investisseurs d’acquérir des parts d'entreprises étatiques. -CPV/VNA