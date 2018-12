Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville a présenté mercredi 19 décembre un ensemble de livres sur les forces révolutionnaires du Sud Vietnam.

Cette collection majestueuse s’intitule «Le Front national de libération du Sud Vietnam, l’Alliance des forces nationales, démocratiques et pacifiques du Vietnam, et le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam".Le processus de rédaction a commencé en août 2016. Le conseil de rédaction a reçu 493 écrits des groupements et des particuliers de tout le pays sur le front, l’alliance et le gouvernement révolutionnaire provisoire.Ces ouvrages présentent 162 écrits soigneusement sélectionnés, des détails sur les événements tout au long des activités des trois organisations, ainsi que 227 photos recueillies dans divers musées.Lors de la cérémonie, le secrétaire du Comité municipal du PCV, Nguyên Thiên Nhân, a souligné l’importance du front, de l’alliance et du gouvernement révolutionnaire provisoire, qui ont tous grandement contribué à la libération du Sud et à la réunification nationale du Vietnam.Il a indiqué que l’un des succès remarquables de ces livres était le retrait des leçons précieuses des trois organisations. Le travail de rédaction a été effectué par des cadres vétérans, dont beaucoup ont traversé les deux longues guerres anti-française et anti-américaine.

Lors de la cérémonie, le 19 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân, ces ouvrages revêtent une grande signification pour les activités de communication et de sensibilisation du front et inspirent la fierté et la dignité nationales.Il a proposé que Hô Chi Minh-Ville continue d’exploiter les écrits et documents qui n’ont pas encore été utilisés pour la rédaction de cette collection tout en vulgarisant les livres auprès de la société.Le Front national de libération du Sud Vietnam a été créé le 20 décembre 1960 dans la commune de Tân Lâp, district de Tân Biên, province méridionale de Tây Ninh.En 1968, pour élargir davantage le bloc de la grande union nationale combattant les forces américaines et sud-vietnamiennes, l’Alliance des forces nationales, démocratiques et pacifiques du Vietnam a vu le jour.Après les victoires des offensives générales et soulèvements du printemps 1968, le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Vietnam a été formé pour répondre aux demandes urgentes de la révolution dans les affaires intérieures et étrangères. –VNA