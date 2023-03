Hanoi (VNA) - Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm, a reçu vendredi 17 mars à Hanoi le vice-ministre lao de la Sécurité publique, Kongthong Phongvichit.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Tô Lâm (à gauche) et le le vice-ministre lao de la Sécurité publique, Kongthong Phongvichit, à Hanoi, le 17 mars. Photo : VNA



La réception a eu lieu au lendemain de la 13e conférence sur la coopération en matière de sécurité entre le Vietnam et le Laos coprésidée le 15 mars dans la ville de Dà Nang (Centre) par le vice-ministre lao de la Sécurité publique.



Le général Tô Lâm a salué l’organisation réussie de la conférence avec la signature du procès-verbal qui couvre de nouveaux domaines de coopération tels que la lutte contre la cybercriminalité, les allégations mensongères et déformées sur les réseaux sociaux et la gestion publique des organisations non gouvernementales étrangères qui violent la sécurité nationale des deux pays.



Le Vietnam a toujours entretenu son amitié spéciale avec le Laos et reste prêt à aider le Laos à surmonter les difficultés actuelles, à poursuivre son développement socio-économique, à diversifier et à multilatéraliser ses relations extérieures pour améliorer sa position et son rôle au sein de l’ASEAN, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam est prêt à soutenir le Laos pour assurer sa sécurité et son ordre pendant l’Année de sa présidence de l’ASEAN 2024.

Le ministre Tô Lâm a souligné que le ministère vietnamien de la Sécurité publique souhaite travailler avec son homologue lao pour maintenir l’indépendance, l’autonomie, la stabilité politique et les relations avec les autres pays ; empêcher les forces extérieures de profiter d’un pays pour nuire à la sécurité et à la stabilité de l’autre ainsi qu’aux liens entre les deux nations.

Souhaitant que le Laos aide le Vietnam à résoudre les problèmes liés aux intérêts stratégiques, il a demandé aux forces de sécurité publique des deux pays de maintenir leurs relations traditionnelles et étroites sur la base d’une grande confiance politique et d’un respect mutuel.

Le ministre Tô Lâm a estimé qu’elles rempliront les tâches assignées par les deux ministères sur la base de la grande amitié bilatérale et de la solidarité spéciale.

Le vice-ministre Kongthong Phongvichit a, pour sa part, a souhaité que les deux parties maintiennent des réunions régulières entre les forces de sécurité publique dans les localités partageant la frontière commune.

Il s’est engagé à empêcher systématiquement les forces hostiles et réactionnaires de profiter d’un pays pour saper la stabilité politique, la sécurité sociale et l’ordre de l’autre, ainsi que de nuire aux relations qui unissent les deux pays. – VNA