Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime à la table-ronde. Photo: VNA



New York (VNA) - Dans le cadre de sa participation à la Semaine de haut niveau de la 78e Assemblée générale des Nations Unies et des activités bilatérales aux États-Unis, le 21 septembre à New York, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à une table-ronde et à un dîner de travail avec les dirigeants de sociétés multinationales et des principaux fonds d'investissement financiers américains.

Lors de la table-ronde, les dirigeants d'entreprises et de fonds d'investissement ainsi que les agences de gestion de l'État vietnamien ont discuté des mesures et des orientations visant à attirer davantage de ressources financières pour le développement socio-économique, en particulier la construction et le développement des centres financiers au Vietnam.



Les dirigeants des fonds d'investissement américains ont estimé que dans le contexte des fluctuations de la situation géopolitique et économique mondiale, le Vietnam a été évalué par les organisations internationales comme un point brillant en termes d'attraction des investissements, avec de nombreux facteurs favorables au développement d'un marché financier moderne vers la formation d'un centre financier capable de communiquer avec les centres financiers de la région et du monde entier.

Ils ont conseillé au Vietnam de tirer les leçons de l’expérience internationale tout en choisissant un modèle et une méthode de construction de sa place financière compatibles avec les pratiques internationales et adaptés aux conditions réelles du pays.

S'adressant à l'événement, le Premier ministre a souligné la signification et l'importance de la visite du président Joe Biden au Vietnam, notamment le renforcement des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable. Cela ouvrira de nouvelles opportunités de coopération dans le commerce et l'investissement.

Dans les temps à venir, le Vietnam se concentrera sur la promotion de la croissance verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire, du développement scientifique et technologique et de l'innovation afin de participer plus profondément à la structure des investissements, à l'ordre commercial et aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Le pays cherche à attirer des investissements étrangers ciblés et de qualité, à augmenter les investissements dans le développement d'infrastructures stratégiques et de projets importants, ainsi qu'à former des ressources humaines hautement qualifiées, entre autres.

Le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre de ces domaines prioritaires nécessitait des ressources financières, l'accompagnement et le partage des ressources de la part des amis internationaux, des entreprises multinationales et des grands fonds d'investissement du monde, en particulier ceux des États-Unis.

Panorama de la table-ronde. Photo: VNA



Le Premier ministre a proposé aux entreprises et aux fonds d'investissement mondiaux de partager leurs expériences, de donner des conseils politiques, de participer au processus de construction et d'investissement et de développement du centre financier de Ho Chi Minh-Ville.

Le Vietnam continue de promouvoir le développement de son marché boursier et du marché des obligations d'entreprises. Le Premier ministre a exprimé le souhait que les entreprises et les fonds d'investissement donnent des conseils, partagent des expériences et soutiennent la création et le développement d'autres types de marchés.

Il leur a également demandé de proposer des idées et de suggérer un certain nombre de mesures pour améliorer la capacité de gouvernance des secteurs public et privé.

Enfin, le chef du gouvernement vietnamien a mis l'accent sur une coopération mutuellement avantageuse, de bénéfices harmonieux, de risques partagés, de travailler du simple au complexe, du petit au grand, de bas en haut.

Le Vietnam continuera d'améliorer son environnement des affaires, de garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de leur créer les conditions les plus favorables, a-t-il conclu. -VNA