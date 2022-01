Photo d'illustration: TPO

En 2021, la province de Binh Duong s’est classée au 4e rang national en termes d’attraction des fonds d’IDE. A ce jour, elle compte plus de 4.000 projets d’IDE cumulant 37 milliards de dollars de capitaux enregistrés.Le directeur du Service du Plan et de l'Investissement de Binh Duong, Mai Ba Truoc, a déclaré que les flux d'IDE ont contribué à aider la province à surmonter ses difficultés pour atteindre le "double objectif" de contrôle de l'épidémie et de développement socio-économique. En 2021, l'indice de production industrielle de la province a augmenté de 4,5% par rapport à 2020; le chiffre d'affaires à l'export a atteint 31,5 milliards de dollars ( 13,5%).En 2021, bien qu’elle soit la localité la plus touchée par l'épidémie de COVID-19 après de nombreux mois de mesures de confinement, Ho Chi Minh-Ville s'est classée troisième du pays en termes d'attraction des IDE avec près de 3,74 milliards de dollars, soit 12% du total national.Long An est au 2e rang national avec plus de 3,84 milliards de dollars, représentant 12,3% du total.A Dong Nai, en 2021, on a recensée 55 nouveaux projets d’IDE d’un capital inscrit de 450 millions de dollars et 110 projets déjà opérationnels relevant leur investissement initial de 850 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’année, l’attraction de ces fonds de la province a dépassé le plan fixé en début d’année.En 2021, le Conseil de gestion des parcs industriels de la province de Ba Ria-Vung Tau a remis la licence d’investissement à 46 nouveaux projets d’IDE représentant un capital d'investissement total de 975 millions de dollars. En outre, 25 projets déjà opérationnels ont relevé leur capital d'investissement de 268 millions de dollars. - CPV/VNA