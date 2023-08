Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les fluctuations économiques prolongées et l'inflation dans le monde ont affecté la consommation alimentaire, dont celles de produits à base de thons. Par conséquent, la filière du thon doit prendre des mesures prudentes au cours des derniers mois de 2023.Selon des données du Département général des Douanes du Vietnam, les exportations de thons au cours des sept premiers mois de 2023 sont estimées à près de 445,6 millions de dollars, en baisse de 31% en glissement annuel.Nguyen Ha, experte du marché de l'Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), a précisé qu’à l'exception du marché européen, les exportations de thons vers de grands marchés tels que les États-Unis, le Japon et le Canada, n’avaient pas encore montré de signe de reprise.Selon le Département général des Douanes du Vietnam, les exportations de thons vers l'Europe ont augmenté de 28% en juin et juillet 2023, avec un chiffre d'affaires de 12 millions de dollars/mois. En conséquence, le chiffre d'affaires à l'exportation cumulé des sept premiers mois de 2023 équivaut au niveau de la même période de 2022.Au second semestre, les commandes de thons devraient augmenter, a estimé Cao Thi Kim Lan, directrice de la société par actions des produits halieutiques de Binh Dinh.De plus, la fin de l'année est la saison des fêtes. Par conséquent, non seulement les commandes de produits à base de thons mais aussi celles de nombreux autres produits halieutiques augmenteront.Actuellement, les thons pêchés dans les eaux vietnamiennes ne couvrent que 25% des capacités des usines de transformation pour l'exportation. Par conséquent, les entreprises de transformation et d'exportation s'attendent à ce que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère de l'Industrie et du Commerce augmentent les quotas d’importation pour le thon cru.- VNA