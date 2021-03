Hanoï (VNA) - Parmi les premiers signes du printemps au Vietnam se trouvent les fleurs de poirier sauvage (Pyrus communis). On peut aujourd’hui commencer à les voir dans les rues de Hanoï, captivant les habitants de la capitale avec leurs couleurs époustouflantes.

Les superbes fleurs de poiriers embellissent les rues hanoïennes. Photo: CVN/VNA

Alors que le temps se réchauffe et que la bruine printanière tombe dans les rues de Hanoï, on peut observer la floraison des fleurs de poirier sauvage dans de nombreuses rues de la capitale.



Remplaçant la fleur rose et vive de pêcher et le kumquat orange frais des jours du Têt (Nouvel An lunaire), les fleurs de poire blanches sont visibles entre la fin du mois de février et la mi-mars. Si un soin particulier y est apporté, ces fleurs peuvent garder leur superbe pendant deux à trois mois.



Pour en acheter, il est possible d’aller au marché aux fleurs de Quang Ba et dans ses rues environnantes. Les vendeurs les reçoivent des provinces montagneuses du Nord de Lào Cai, Lang Son et Cao Bang.



Le prix d’une branche de la fleur est assez élevé par rapport aux plantes de décoration du Têt, il faudra compter entre 300.000 et 5 millions de dôngs. -CVN/VNA

Des fleurs de poirier sauvage sont vendues le long de la digue de Nghi Tàm devant le marché aux fleurs de Quang Ba à Hanoï. Photo: CVN/VNA

Certaines personnes sont allées au marché aux fleurs pour prendre de belles photos. Photo: CVN/VNA

Une vieille branche de fleur de poirier en belle forme peut se vendre à plusieurs dizaines de millions de dôngs. Photo: CVN/VNA

De nombreux Hanoïens choisissent souvent une branche de fleurs de poirier sauvage pour décorer leur maison. Photo: CVN/VNA