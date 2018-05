Hanoi (VNA) - Selon un rapport de Solidiance, un cabinet de conseil opérant sur l'Asie-Pacifique, le secteur des technologies financières (Fintech) a le vent en poupe au Vietnam.

Les investissements dans ce secteur du Vietnam ont atteint 4,4 milliards de dollars en 2017 et devraient s'élever à 7,8 milliards en 2020.

Parmi trois segments des services financières de Fintech, la solution de paiement numérique (digital payment) arrive en tête et occupe environ 89% des parts de ce marché. Les segments de la finance personnelle (personal finance) et la finance des entreprises (coorporate finance) devraient connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) respectivement de 31,2% et de 35,9% pour la période 2017-2025.

Les facteurs fondamentaux qui ont contribué au développement des fintech au Vietnam, comprennent le plan du gouvernement visant à augmenter la capacité d'accès aux banques, l'augmentation du taux du nombre d'internautes et d'utilisateurs de smartphone en milieu rural et la croissance du service de porte-monnaie électronique. -VNA