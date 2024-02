Hanoi (VNA) – Des centaines de fêtes printanières ont lieu en ce moment-même, au Vietnam. Le Parti communiste du Vietnam encourage leur tenue, y voyant un moyen efficace pour consolider la souveraineté culturelle nationale, et pour renforcer la confiance des Vietnamiens dans le processus de développement national et d’intégration internationale.

Les artistes, en groupes d'hommes et de femmes, présentent le quan ho (chant alterné). Photo : VietnamPlus



Alors que le Parti et l’État encouragent le rétablissement de valeurs culturelles traditionnelles, le peuple qui s’est enrichi éprouve également le besoin de valoriser l’identité nationale par le biais de fêtes anciennes. Selon les données officielles, le Vietnam compte à ce jour quelque 8.000 fêtes, dont plus de 7.000 (88,36%) ont un caractère traditionnel.

Que ce soit au niveau d’un village ou de tout le pays, les fêtes sont organisées avec solennité, comme le fait remarquer le professeur Nguyên Xuân Kinh, ancien directeur de l’Institut de recherches culturelles, relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam.

«Pour la population, les fêtes sont très importantes. Ce sont les jours où ils arrêtent leur travail productif, portent leurs plus beaux habits, préparent leurs meilleurs plats et expriment leur gratitude envers les personnes méritantes qui ont soit défendu le village ou le pays des agressions étrangères, soit apporté un nouveau métier au village. Comme l’a si bien dit le professeur Dinh Gia Khanh, une fête marque un moment fort de la vie communautaire, où les gens se sentent transcendés et partagent la joie de la compassion et de l’égalité», explique-t-il.

D’un point de vue économique, les fêtes traditionnelles sont devenues un véritable levier de croissance, créant des emplois et attirant des touristes. Prenons quelques exemples. La fête des temples des Trân, dans la province septentrionale de Nam Dinh contribue chaque année au budget provincial à hauteur de 40 milliards de dôngs (1,7 million de dollars), celle de la pagode des Parfums génère chaque année plusieurs centaines de milliards de dôngs…

Pendant les dernières vacances du Têt, le nombre de Vietnamiens voyageant à l’intérieur du pays a atteint 10,5 millions de personnes, soit une hausse de 16,6% par rapport à il y a un an. Nombre d’entre eux sont allés dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre), comme l’indique Phan Thanh Hai, le directeur du Département provincial de la culture et des sports.

L’anniversaire de la mort des rois fondateurs Hùng constitue une grande fête imprégnée d’identité culturelle nationale. Photo : phutho.gov.vn

«La multiplicité de ses fêtes printanières constitue l’une des principales forces d’attraction de Huê. Les touristes s’intéressent en premier lieu à tout ce qui est patrimoine culturel. En témoignent les affluences remarquables constatées à la fête du temple de Huyên Trân, aux compétitions de lutte libre des villages de Sinh et de Thu Lê, ou encore à la fête des pêcheurs du village de Thai Duong… Ce genre d’évènement représente une ressource significative pour développer la culture, les sports et le tourisme dans la province de Thua Thiên-Huê», affirme-t-il.

Le Parti a toujours défini les valeurs culturelles traditionnelles nationales comme étant une force endogène solide qui permet au pays de se développer et d’intégrer la communauté internationale en sauvegardant son identité. Aussi dans la résolution finale de son 13 Congrès national, a-t-il confirmé sa volonté «d’éveiller l’aspiration de chaque Vietnamien à développer le pays et à le rendre prospère et heureux, de promouvoir les valeurs culturelles et les forces humaines vietnamiennes, l’union et la fierté nationales dans l’œuvre de construction et de défense du pays».

De l’avis de nombreux chercheurs, les fêtes traditionnelles préservent des valeurs représentatives de la culture nationale. Une bonne gestion et une bonne valorisation de ces fêtes contribueront donc à renforcer l’identité nationale et à donner au Vietnam une place solide au milieu des courants culturels mondiaux. – VOV/VNA