Présents dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 2014, les soldats de la paix vietnamiens ont bien rempli leurs fonctions et les femmes officiers de l'armée et de la police ont largement contribué à ces réalisations. Photo : VNA



À l’heure actuelle, le taux de femmes officiers vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU est de 15,5 %, ce qui est supérieur à l’objectif moyen fixé par l’ONU à 15 % d’ici 2028.



En mai 2023, 81 des 529 officiers vietnamiens envoyés dans les missions de l'ONU étaient des femmes, dont 12 déployées individuellement, 21 en tant que membres de l'unité de génie rotation 1 et 48 en tant que membres d'hôpitaux de campagne de niveau 2. Le pays a notamment envoyé la première femme policière dans une mission de maintien de la paix.



Dans les missions onusiennes, les militaires vietnamiennes ont obtenu des performances remarquables à de nombreux postes tels qu'observateur militaire, officier d'état-major opérationnel, officier d'état-major de formation, médecin et infirmière.



S'adressant à une conférence internationale sur les femmes dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU tenue à Hanoï le 26 novembre 2022, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que le Vietnam était devenu l'un des principaux pays dans les efforts visant à accroître la participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix.



Nguyen Phuong Nga, ancienne présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et ancienne représentante permanente du Vietnam auprès de l'



Il s’agit d’une réalisation importante dans la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a-t-elle déclaré.



Les femmes militaires, prêtes à rester loin de leur famille, affrontent des défis voire des dangers dans leurs missions, des conditions de formation et de vie difficiles, mais elles remplissent parfaitement leurs fonctions. Hanoï, 6 décembre (VNA) – Présents dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies depuis 2014, les soldats de la paix vietnamiens ont bien rempli leurs fonctions et les femmes officiers de l'armée et de la police ont largement contribué à ces réalisations.Le Vietnam a envoyé la première femme officier militaire dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU en janvier 2018, au poste d'officier d’Etat-major opérationnel à la mission au Soudan du Sud.À l’heure actuelle, le taux de femmes officiers vietnamiennes participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU est de 15,5 %, ce qui est supérieur à l’objectif moyen fixé par l’ONU à 15 % d’ici 2028.En mai 2023, 81 des 529 officiers vietnamiens envoyés dans les missions de l'ONU étaient des femmes, dont 12 déployées individuellement, 21 en tant que membres de l'unité de génie rotation 1 et 48 en tant que membres d'hôpitaux de campagne de niveau 2. Le pays a notamment envoyé la première femme policière dans une mission de maintien de la paix.Dans les missions onusiennes, les militaires vietnamiennes ont obtenu des performances remarquables à de nombreux postes tels qu'observateur militaire, officier d'état-major opérationnel, officier d'état-major de formation, médecin et infirmière.S'adressant à une conférence internationale sur les femmes dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU tenue à Hanoï le 26 novembre 2022, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré que le Vietnam était devenu l'un des principaux pays dans les efforts visant à accroître la participation des femmes dans les opérations de maintien de la paix.Nguyen Phuong Nga, ancienne présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et ancienne représentante permanente du Vietnam auprès de l' ONU , a noté que le déploiement par le pays d'un taux élevé de femmes militaires dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU reflétait ses efforts et ses engagements fermes pour maintenir la paix et la sécurité mondiales, promouvoir le programme sur la paix et la sécurité, et en particulier renforcer le rôle des femmes dans les opérations onusiennes de maintien de la paix.Il s’agit d’une réalisation importante dans la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a-t-elle déclaré.Les femmes militaires, prêtes à rester loin de leur famille, affrontent des défis voire des dangers dans leurs missions, des conditions de formation et de vie difficiles, mais elles remplissent parfaitement leurs fonctions.

Elles sont une source d’inspiration et de confiance pour les femmes et les filles non seulement au Vietnam mais aussi dans les pays d’accueil. Jean-Pierre Lacroix a déclaré que les femmes soldats de la paix de l'ONU instaurent une plus grande confiance et qu'elles constituent des modèles importants pour les femmes et les filles dans les pays d'accueil.



Les militaires vietnamiennes ont aidé les populations locales à cultiver des légumes, à prendre soin des enfants et à les instruire. Elles ont également proposé des examens de santé et des traitements caritatifs, construit des routes et des écoles, fabriqué et offert des masques à la population locale pendant la pandémie de COVID-19. Elles travaillent sans relâche à populariser l’image des soldats et des femmes vietnamiennes auprès de leurs collègues d’autres pays et des habitants locaux.



Lors de sa visite officielle au Vietnam du 21 au 23 octobre de l'année dernière, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que vivant à des milliers de kilomètres de leur patrie, les soldats de la paix vietnamiens, hommes et femmes, risquaient leur vie pour apporter la paix, l'espoir et des opportunités de vie meilleure pour les personnes vivant dans les endroits les plus défavorisés du monde.



Il a ajouté que l'objectif ultime des opérations de maintien de la paix de l'ONU est d'instaurer la confiance, et les officiers vietnamiens y sont parvenus. Les femmes notamment ont contribué à diffuser et valoriser l’image du Vietnam et de son peuple auprès des amis internationaux, et ont plus largement embelli l’image des soldats de la paix de l’ONU. – VNA