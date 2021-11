Photo d'illustration : tapchitaichinh.vn

Hanoï (VNA) - La mise en place des factures électroniques est l'une des solutions importantes contribuant à l’accélération de la transformation numérique, du développement de l'économie et de la société numériques.

C’est en ces termes que s’est exprimé le vice-Premier ministre Le Minh Khai lors d'une conférence en ligne annonçant la mise en place d’un système de factures électroniques, le 21 novembre.

Lors de la conférence sur la mise en place du système de factures électroniques. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre a indiqué que les factures électroniques permettent de diminuer les coûts administratifs, tout en contribuant à créer une grande base de données (big data).

Le Minh Khai a déclaré apprécier le plan élaboré par le ministère des Finances et la Direction générale des impôts pour mettre en place le système de factures électroniques en deux phases. La première phase, de novembre 2021 à mars 2022, est menée dans six villes et provinces que sont Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Hai Phong, Phu Tho, Quang Ninh et Binh Dinh. La seconde, d’avril à juillet 2022, sera mise en œuvre dans les 57 villes et provinces restantes. - VNA