Photo d'illustration: Thanhnien

Hanoï (VNA) - En juillet, les exportations vietnamiennes vers les Pays-Bas ont atteint 881,6 millions d’USD, portant le total en 7 mois à plus de 5,95 milliards d’USD.



Selon des données du Département général des douanes, en juillet, les exportations vietnamiennes vers les Pays-Bas ont atteint 881,6 millions d’USD (en hausse de près de 39% en un an), portant le total en 7 mois à plus de 5,95 milliards d’USD, +31,6%.



Les Pays-Bas ont importé principalement en provenance de Vietnam des ordinateurs, produits électroniques et composants avec un chiffre d'affaires de 1,56 milliard d’USD, +58,9%.



Sont venus ensuite les machines-outils et pièces de rechange avec 1 milliard d’USD, +34,4%; les chaussures, 601,9 millions d’USD, +22,8 %; le textile-habillement, 590 millions, +47,6%; les téléphones et accessoires, 446 millions, -16,57%...



De janvier à fin juillet, le Vietnam comptait 2 groupes de produits d’exportation vers les Pays-Bas valant plus d’un milliard d’USD, alors qu'à la même période de l'année dernière, aucun groupe n'avait atteint ce cap.



En 7 mois, le Vietnam a continué d’enregistrer un excédent commercial, de 5,6 milliards d’USD, avec les Pays-Bas.



Les Pays-Bas sont le plus grand marché à l'export du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE) et de l'Europe en général./.-CPV/VNA