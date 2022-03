Bangkok, 2 mars (VNA) - Le Conseil national des chargeurs thaïlandais (TNSC) a déclaré le 1er mars que les exportations du pays pourraient être gravement affectées si le conflit en Ukraine se prolonger ou s'intensifier, exprimer son espoir d'une fin rapide de la guerre.

Le président du TNSC, Chaichan Charoensuk, a déclaré que les tensions russo-ukrainiennes et les représailles contre la Russie affecteront définitivement les économies mondiales et thaïlandaises, et que les coûts de production augmenteront certainement en raison de la hausse des prix du pétrole et des matières premières.Le conseil s'attend à ce que si les combats ne s'intensifient pas mais se terminent par des négociations dans les trois mois, les exportations thaïlandaises continueront de croître de 5 %.Chaichan Charoensuk a déclaré que le premier trimestre verra une croissance des exportations de 5 % à 67-68 milliards de dollars, les exportateurs thaïlandais ayant déjà reçu des commandes. Cependant, si les combats se prolongent, les exportations au deuxième trimestre pourraient chuter de 4 à 5 milliards de dollars.Il a déclaré que le TNSC estime également que l'interdiction de la Russie du système de liaison bancaire internationale SWIFT aura un impact sur le système financier mondial. L'impact sera plus clair au second semestre mais la Thaïlande ne sera affecté qu'indirectement car la valeur commerciale du pays avec la Russie n'est pas élevée- VNA