Bangkok, 3 mars (VNA) - Les exportations de la Thaïlande en janvier ont augmenté de 8% en glissement annuel grâce à la reprise économique mondiale, à l'atténuation de la pénurie de conteneurs.

Les exportations thaïlandaises maintiennent leur dynamique de croissance. Photo : https://www.bangkokpost.com/

Le ministère thaïlandais du Commerce a annoncé le 2 mars que les exportations dédouanées du pays s'élevaient à 21,3 milliards de dollars, les importations augmentant de 20,5% à 23,7 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 2,52 milliards de dollars.Le ministre du Commerce, Jurin Laksanawisit, a déclaré que l'économie était sur le point de se redresser, comme l'indique la hausse continue de l'indice mondial des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier, qui s'est établi au-dessus de 50 points pour le 19e mois consécutif.Le ministère maintient toujours son objectif de croissance des exportations à 3%-4% cette année malgré une multitude de facteurs de risque tels que la hausse des prix du pétrole due à l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine.Après avoir présidé une réunion conjointe entre les hauts fonctionnaires du ministère et le secteur privé, Jurin Laksanawisit a déclaré que le conflit en Ukraine n'avait pas encore eu beaucoup d'impact sur le commerce thaïlandais.Selon le Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et de la banque (JSCCIB) de Thaïlande , les inquiétudes croissantes concernant la tension russo-ukrainienne pourraient entraîner un ralentissement de la croissance économique du pays à 2,5 % cette année, par rapport à l'objectif de 3 à 4,5 % fixé précédemment.L'année dernière, les exportations de la Thaïlande ont augmenté de 17,1 % à 271 milliards de dollars, tandis que ses importations ont bondi de 29,8 % à 268 milliards de dollars. - VNA