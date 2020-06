Bangkok (VNA) - Le prix du riz thaïlandais est supérieur à celui de ses concurrents en raison de l'offre limitée et du renforcement du baht, ce qui pourrait nuire aux exportations, selon l’Association des exportateurs thaïlandais de riz (TREA).

Le président de TREA, Charoen Laothammathat, a déclaré que, selon les données du Département des douanes, la Thaïlande avait exporté au cours des quatre premiers mois, plus de 2,1 millions de tonnes de riz pour une valeur de 43,046 milliards de bahts (soit 1,387 milliard de dollars), en baisse respectivement de 32,1% et de 15,7% en glissement annuel.

Il a expliqué qu'en avril seulement, la Thaïlande avait exporté 643.852 tonnes de riz pour une valeur de 14,550 milliards de bahts, en hausse respectivement de 23,7% et de 32,7% sur un mois, les pays d'Amérique, d'Afrique et d'Asie ayant importé plus de riz en raison de l'incertitude qui a suivi l'épidémie de COVID-19.

TREA s'attend à ce que les exportations de riz en mai chutent à environ 500.000 tonnes, les pays importateurs de riz retardant les commandes, tandis que les concurrents comme le Vietnam, l’Inde et le Pakistan étaient revenus sur le marché.

Le prix du riz blanc à 5% en Thaïlande est de 501 dollars la tonne, plus élevé que celui des concurrents de 30 dollars à 130 dollars, a ajouté Charoen Laothammathat.

La Thaïlande est le deuxième exportateur mondial de riz, juste derrière l’Inde. Elle produit chaque année plus de 20 millions de tonnes de riz dont environ la moitié est destinée à l’exportation.

En 2019, la Thaïlande a expédié 7,58 millions de tonnes de riz pour 131 milliards de bahts, soit un recul de 32% en volume et de 25% en valeur sur un an.

Cette année, TREA a fixé l’objectif d’exporter de sept à huit millions de tonnes de riz pour 4,2 milliards de dollars. Il s’agit de l’objectif le plus modeste de la Thaïlande ces sept dernières années. -VNA