Pitak Udomwichaiwat, directeur général du ministère du Commerce extérieur, a déclaré que la valeur avait été estimée à partir des demandes des exportateurs cherchant à exercer leurs droits en vertu de l'accord RCEP.Du 1er janvier, date à laquelle l'accord RCEP est entré en vigueur, jusqu'au 28 février, les exportateurs thaïlandais avaient demandé un certificat du pays d'origine pour les exportations du RCEP d'une valeur totale de 1,16 milliard de bahts.Pitak Udomwichaiwat a déclaré que les exportateurs avaient demandé le certificat pour les exportations du RCEP d'une valeur de 277,84 millions de bahts en janvier, mais que le montant était passé à 887,67 millions de bahts en février.La plus grande valeur des exportations thaïlandaises pour lesquelles le certificat a été demandé dans le cadre du RCEP était vers le Japon, totalisant 540,36 millions de bahts. La plupart des marchandises exportées étaient du poisson en conserve, suivi des légumes en conserve et des textiles.La Chine était le deuxième importateur de produits thaïlandais dans le cadre du RCEP avec 453,95 millions de bahts et la République de Corée était le troisième avec une valeur d'exportation de 171,21 millions de bahts.Pitak Udomwichaiwat a déclaré que les légumes et les fruits étaient la plus grande catégorie de marchandises pour lesquelles les exportateurs thaïlandais demandaient le certificat d'origine dans le cadre de l'accord RCEP, suivis du tapioca, du longane, du durian et de la noix de coco.- VNA