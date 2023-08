Bangkok, 27 août (VNA) - Les exportations thaïlandaises ont diminué pour le 10e mois consécutif en juillet, chutant à un rythme plus élevé que prévu en raison de la faiblesse de la demande mondiale et de la baisse des prix mondiaux des matières premières.



Selon les données publiées par le ministère du Commerce, la valeur des exportations en juillet était de 22,14 milliards de dollars, soit une baisse de 6,2% sur un an et une baisse de 10% par rapport à juin. Les importations du pays se sont contractées de 11,1% à 24,1 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 1,97 milliard de dollars.



Les exportations au cours des sept premiers mois de cette année ont chuté de 5,5% à 163 milliards de dollars, tandis que les importations ont chuté de 4,7% à 172 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de 9 milliards de dollars.



Keerati Rushchano, secrétaire permanent du ministère du Commerce, a déclaré que la faiblesse de la demande mondiale a été exacerbée par des taux d'intérêt élevés et des pratiques de prêt plus strictes, entraînant un ralentissement des dépenses de consommation. Cependant, il a indiqué que le ministère n'a pas encore ajusté son objectif de croissance de 1 à 2 %, car il est considéré comme un objectif réalisable.



Il a estimé que les résultats des exportations en juillet pouvaient également être attribués à une base élevée en juillet de l'année dernière, lorsque les exportations s'élevaient à 23,6 milliards de dollars.



Les chiffres de juillet doivent être considérés comme relativement élevés par rapport à d'autres pays, car il existe plusieurs vents contraires internationaux, notamment le ralentissement économique mondial, la lente reprise chinoise et les conflits géopolitiques, a déclaré Keerati Rushchano.



Concernant les perspectives d'exportation pour le reste de cette année, il a déclaré que le ministère s'attend à une reprise progressive dans les mois à venir. - VNA

