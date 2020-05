Les Philippines sont un grand exportateur de bananes.

Manille (VNA) - Les exportations philippines de produits agricoles et halieutiques ont atteint 1,31 milliard de dollars lors du premier trimestre de 2020, soit une hausse de 12% en glissement annuel, selon les chiffres publiés par le ministère philippin de l'Agriculture.



En même temps, la valeur totale des exportations de marchandises de ce pays est estimée à 25,7 milliards de dollars, soit une baisse de 5% en un an. Les produits affichant la valeur à l'export la plus élevée sont les bananes (489 millions de dollars), l'huile de coco (232 millions), les produits à base d'ananas (97 millions), les crevettes crues et transformées (77 millions), etc.



Au Cambodge, le Service de l'agriculture de la province de Kampot a fait savoir que les exportations locales du poivre rencontraient de nombreuses difficultés en raison de la pandémie.



Selon le président de l'Association provinciale de promotion du poivre Ngoun Lay, la production pourrait atteindre environ 100 millions de tonnes cette année, soit inférieur aux 125.000 tonnes de 2017, ce en raison de conditions météorologiques défavorables. Environ 50% du poivre de Kampot est exporté vers l'Union européenne, 20% vers d'autres marchés et 30% est consommé sur le marché national. -VNA