Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Les exportations nationales au cours des sept premiers mois de 2021 ont atteint 185,33 milliards de dollars, en hausse de 25,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Entre janvier et juillet, le Vietnam a recensé 27 produits d'exportation affichant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars, représentant 90,2% du total des exportations nationales. Cinq parmi eux ont même franchit la barre des dix milliards.

Plus précisément, l'industrie manufacturière a connu une forte croissance de 27% avec 164,89 milliards de dollars. Viennent ensuite les produits agricoles et sylvicoles avec 13,65 milliards de dollars (+16,7%) et les produits aquatiques avec 4,92 milliards de dollars (+12%).

Les États-Unis ont été le premier importateur avec 53,6 milliards de dollars (+37,4%), devant la Chine avec 28,7 milliards (+24,2%), l’Union européenne avec 22,5 milliards (+15,5%)…

Pendant ce temps, les importations du pays au cours de sept mois ont atteint 188,03 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 35,3%, la Chine étant le plus grand marché d’importation du Vietnam avec 62,3 milliards de dollars (+48,5%).

Le pays a affiché un excédent commercial de 2,7 milliards de dollars.-VNA