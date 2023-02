Hanoï (VNA) - Le Vietnam s’est fixé comme objectifs 6% de croissance de ses exportations pour 2023 et une balance commerciale excédentaire pour la 8e année consécutive. Mais les défis à relever restent importants.



Dans le contexte où l’économie vietnamienne fait face à l’inflation et à la récession économique mondiale, la baisse de la demande de consommation affectera négativement les activités d’import-export du pays. L’un des objectifs fixés par le secteur de l’industrie et du commerce en 2023 est une augmentation du chiffre d’affaires à l’exportation des marchandises d’environ 6% en glissement annuel. Il est difficile mais réalisable.



Le commerce extérieur a atteint 732,5 milliards de dollars l’an passé, faisant du Vietnam l’un des pays les plus commerçants au monde. Photo : VNA/CVN

Le commerce extérieur du pays a été estimé à 46,56 milliards d’USD en janvier dernier, en recul de 17,3% par rapport à décembre 2022 et de 25% sur un an. La balance commerciale a affiché un excédent de 3,6 milliards d’USD. En même temps, les exportations se sont élevées à 25,08 milliards d’USD, en baisse de 13,6% sur un mois et de 21,3% en variation annuelle. Il y a sept produits exportés ayant affiché une valeur de plus d’un milliard d’USD.



Pendant ce temps, la valeur des importations a baissé de 28,9%, avec trois marchandises ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’USD. Les États-Unis demeurent le premier marché à l’export du Vietnam, avec un chiffre d’affaires de 7,6 milliards d’USD, tandis que la Chine a été son plus grand marché à l’import avec 8,1 milliards d’USD.



À noter qu’en 2022, le chiffre d’affaires à l’import-export a atteint 732 milliards d’USD, soit une hausse de 10% par rapport à 2021. Les exportations se sont élevées à 371,5 milliards d’USD. Un excédent commercial de 11 milliards d’USD a été enregistré. C’est la septième année consécutive que le Vietnam a réalisé un excédent commercial.



Promotion commerciale à l’étranger



Une conférence de promotion commerciale auprès des services du commerce vietnamiens à l’étranger a été organisée fin janvier à Hanoï sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce. L’événement a vu la participation de 500 représentants d’entreprises, de localités et de bureaux commerciaux vietnamiens dans 50 pays. “Nos services du commerce à l’étranger ont pour mission de réaliser des études de marché, de conseiller l’État dans l’élaboration des politiques commerciales, d’aider nos entreprises à mettre à jour leur stratégie de production et de les mettre en lien avec leurs partenaires internationaux. L’objectif est de répondre aux exigences des marchés cibles“, a expliqué le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên.

Pour l’industrie du textile-habillement, l’objectif de 47-48 milliards d’USD d’exportations cette année ne sera pas facile à atteindre. Photo : VNA/CVN

Une attention particulière est accordée à l’amélioration de l’efficacité du Programme de marque nationale, aidant ainsi les produits vietnamiens à pénétrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’inflation, les pénuries d’énergie et les perturbations des chaînes d’approvisionnement en matières premières dans de nombreux pays entraîneront une baisse des commandes sur le marché mondial. Cela aura un impact négatif sur l’économie vietnamienne, a noté Nguyên Hông Diên.

Pour maintenir les marchés d’exportation traditionnels et en développer de nouveaux, il est nécessaire que les entreprises comprennent les besoins du marché. Les bureaux commerciaux vietnamiens à l’étranger jouent un rôle vital dans la collecte d’informations et la transformation de celles-ci aux entreprises, associations et localités.

Le ministre Nguyên Hông Diên a prévu qu’en 2023, les exportations devraient être confrontées à de nombreuses difficultés en raison de la baisse de la demande et d’une concurrence de plus en plus acharnée sur le marché mondial. Ainsi, les entreprises domestiques doivent mieux profiter des avantages des accords de libre-échange pour diversifier les marchés et les chaînes d’approvisionnement. “Il faut augmenter les ventes vers les marchés voisins et potentiels de manière formelle, renforcer la labellisation des produits pour une exportation durable. Pour y parvenir, nous devons proposer à ces pays de mettre en place de nouveaux mécanismes de coopération bilatéraux et multilatéraux“, a-t-il souligné. Selon lui, il est important de promouvoir le rôle des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger. Ces derniers accompagnent les collectivités locales et les entreprises pour qu’elles puissent tirer profit des accords de libre-échange et réussir leur conquête à l’international.



Toujours d’après le ministre Nguyên Hông Diên, pour atteindre l’objectif d’une croissance des exportations de 6% en 2023, en plus de diversifier les marchés d’exportation, le ministère de l’Industrie et du Commerce aidera les entreprises domestiques à rétablir leur approvisionnement en matières premières, ce qui leur permettra de redresser la production au service de l’exportation.

Profiter des accords de libre-échange



Les 15 accords de libre-échange (FTA) en vigueur seront un levier pour les exportations nationales, dans le contexte où le Vietnam doit relever de nombreux défis, car depuis le 4e trimestre de 2022, le marché mondial des biens de consommation a ralenti.

Les 15 accords de libre-échange en vigueur sont un levier pour les exportations vietnamiennes en 2023. Photo : VNA/CVN

Dans de nombreux grands marchés tels que les États-Unis, l’Union européenne (UE) et le Japon, l’inflation élevée a réduit le pouvoir d’achat. À l’heure actuelle, chaque secteur ou entreprise a analysé les difficultés et les avantages de 2023, afin de mettre en place un plan de production et de commerce convenable. Pour l’industrie du textile-habillement, l’objectif de valeur des exportations de 47-48 milliards d’USD ne sera pas facile à atteindre, en raison des surstocks chez les détaillants et de la demande en baisse. Pourtant, malgré les évolutions défavorables du marché, une production plus écologique et une réduction des émissions restent les objectifs majeurs du secteur.



Il est important de noter que les exigences élevées des importateurs ont incité les entreprises vietnamiennes à investir dans une production professionnelle selon les normes des principaux marchés. Lorsque les importateurs américains, européens ou japonais augmentent leurs demandes en termes de produits respectueux de l’environnement, les pays producteurs se doivent d’y répondre. “Nous avons pour ambition d’atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation des produits textiles de 47 à 48 milliards d’USD. Les accords de libre-échange en vigueur sont un levier pour promouvoir les investissements étrangers au Vietnam, aidant les entreprises à diversifier les marchés et les marchandises, tels que les produits fournis aux pays musulmans, grâce au transfert d’une partie des commandes du Bangladesh et du Myanmar vers le Vietnam“, a remarqué Vu Duc Giang, président de l’Association vietnamienne du textile-habillement (VITAS).



Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a estimé que la mise en œuvre des accords de libre-échange entre le Vietnam et ses partenaires continuera de rapporter gros en 2023. Produits aquatiques, riz, textile-habillement, chaussures, fruits et légumes frais montrent leur potentiel d’exportation vers l’UE. Sans oublier d’autres produits comme les téléphones et composants électroniques, ou encore le bois et ses dérivés… vers les marchés canadien et mexicain. -CVN/VNA