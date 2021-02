Hanoi, 6 février (VNA) - Les exportations nationales de chaussures - sandales et du textile-habillement commencent bien l’année 2021 en enregistrant une croissance considérable en glissement annuel, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration: baohaiquan

En janvier, les exportations nationales de chaussures et sandales ont bondi de 26,4% en glissement annuel, atteignant 1,8 milliard de dollars. 21,9 millions de paires de chaussures et sandales ont été produites, 3% en variation annuelle.Toujours selon cet organe, ce même mois, le secteur du textile - habillement a affiché un chiffre d’affaires à l’export de 2,6 milliards de dollars, 3,3% en glissement annuel. La production de tissus à base de fibres synthétiques et de prêt-à-porter a connu une forte croissance.Cependant, on prévoit une année 2021 encore difficile pour le secteur textile dans le monde dans le contexte où la pandémie de COVID-19 se déroule de manière compliquée à l’échelle mondiale, entraînant une rupture de l’approvisionnement en matières premières et la chute des activités d’import-export à cause de la fermeture des frontières. - CPV/VNA