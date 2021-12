Transformation de produits en bois destinés à l'exportation vers le marché de l'Union européenne à WOODSLAND Tuyen Quang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés causées par la propagation de l'épidémie de COVID-19, les exportations vietnamiennes de bois et produits forestiers non ligneux (PFNL) en 2021 sont estimées à 15,87 milliards de dollars, en hausse de 20% en variation annuelle, a annoncé Bui Chinh Nghia, chef adjoint du Département général des forêts (ministère de l’Agriculture et du Développement rural).

Parmi ce chiffre, 14,72 milliards de dollars provenaient des exportations de bois et ses produits dérivés.

La valeur des exportations de produits forestiers représente plus de 30% de la valeur totale des exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques du Vietnam, et 4,7% de la valeur des exportations nationales.

Ce groupe de produits figure parmi les sept groupes qui ont affiché une valeur à l'exportation dépassant les 10 milliards de dollars.

En 2021, le Vietnam a exploité environ 32 millions de m3 de bois, soit 100% du plan annuel fixé. -VNA