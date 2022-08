Photo: Xinhua

Hanoï, 17 août (VNA) - Les exportations domestiques non pétrolières ( Non-Oil Domestic Exports» ou NODX») ont augmenté de 7 % en glissement annuel en juillet, la croissance de juin étant révisée à la baisse à 8,5 % contre 9 % précédemment, a rapporté Enterprise Singapore, une agence gouvernementale, le 17 août.Il s'agit du 20e mois consécutif de croissance du NODX de Singapour d'une année sur l'autre.Le NODX électronique a augmenté de 10,3 % en glissement annuel en juillet, après une hausse de 4,1 % en juin. Pendant ce temps, le NODX non électronique en juillet a augmenté de 6,1% par rapport à la même période l'an dernier.Sur une base mensuelle désaisonnalisée, le NODX de Singapour a augmenté de 1,4 % en juillet pour atteindre 17,8 milliards de dollars singapouriens (12,9 milliards de dollars américains), après une croissance de 3,2 % le mois précédent.Les réexportations non pétrolières du pays (NORX) ont augmenté de 25,2 % en glissement annuel en juillet, après une expansion de 31,4 % le mois précédent. Les NORX électroniques et non électroniques ont connu une augmentation.Ses exportations nationales de pétrole en juillet ont bondi de 97,1 % par rapport au même mois de l'année dernière, et de 66,2 % par rapport au chiffre communiqué en juin.- VNA