Société d'engrais Binh Dien, province de Long An. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations de nombreux produits comme engrais, produits chimiques, aliments pour animaux, fer et acier, ont enregistré une forte croissance en janvier 2022.



En particulier, les exportations d’engrais et de produits chimiques ont progressé, respectivement, de 682% et 98,6% par rapport à la même période de l’année dernière.



En janvier, sept groupes de produits ont rapporté un chiffre d'affaires à l'exportation supérieur à 1 milliard de dollars, représentant 63,3% du montant total des exportations. Les téléphones et composants sont arrivés en tête avec 4 milliards de dollars (13,8%), devant les ordinateurs, l’électronique et les pièces détachées avec 3,5 milliards de dollars, les textiles et habillements avec 3,3 milliards de dollars.



Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques se sont chiffrées à 2,67 milliards de dollars, soit une hausse de 21,4% par rapport à la même période de 2021, représentant 9,2% du total des exportations nationales. -VNA