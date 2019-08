Hanoi, 11 août (VNA) - Le chiffre d'affaires à l'exportation de vêtements-textile et des chaussures en cuir du Vietnam a augmenté de 10,5% en un an, pour atteindre 18,34 milliards de dollars, a annoncé le 9 août le ministère de l'Industrie et du Commerce.

La production nationale de vêtements et de textiles a connu une forte expansion grâce aux accords de libre-échange de nouvelle génération tels que CPTPP et l'Accord de libre-échange UE-Vietnam. Photo : VNA

Selon le ministère, la production nationale de vêtements et de textiles a connu une forte expansion grâce aux accords de libre-échange de nouvelle génération tels que l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et l'Accord de libre-échange UE-Vietnam.Une bonne croissance a été observée sur plusieurs marchés clés, y compris les États-Unis avec des recettes d'exportation de plus de 7 milliards de dollars ( 10%), le marché du CPTPP avec 2,5 milliards de dollars ( 9%) et l'UE avec 1,95 milliard de dollars ( 5%) et la République de Corée avec 1,4 milliard de dollars ( 7,6%).Vu Duc Giang, président de l'Association vietnamienne du textile et du vêtement (VITAS), a déclaré que son chiffre d'affaires à l'exportation pour cette année était de 40 milliards de dollars, soit une augmentation de 10,8% sur un an.Selon Vu Duc Giang, les États-Unis resteront le principal importateur, représentant 42% du total des exportations vietnamiennes, suivis de l’UE (21,5%), du Japon (19,5%) et de la République de Corée (14%). Pendant ce temps, le Moyen-Orient constituera un nouveau marché de vêtements et de textiles vietnamiens.En ce qui concerne le secteur du cuir et de la chaussure, quelque 161,4 millions de paires de chaussures ont été produites au cours de sept premiers mois, soit une augmentation de 7,1% par rapport à la même période de l'année dernière. Les exportations de chaussures ont augmenté de 13,8% avec 10,4 milliards de dollars, selon les estimations.Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que les entreprises à capitaux étrangers ont considérablement contribué à la croissance des exportations du textile et des vêtements et des chaussures en cuir. À long terme, les entreprises locales devraient définir des solutions leur permettant de s’impliquer dans les chaînes de valeur mondiales afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur leurs rivaux du Cambodge et du Bangladesh.En outre, les experts ont recommandé aux entreprises vietnamiennes de travailler ensemble pour former une chaîne de production complète, de manière à satisfaire aux règles d'origine des accords commerciaux conclus par le Vietnam. Ils ont déclaré que cette initiative était importante pour que les entreprises tirent pleinement parti des préférences rapportées par les accords commerciaux.-VNA