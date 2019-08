Hanoi, 7 août (VNA) - Les exportations nationales de thon au deuxième trimestre ont atteint près de 203 millions de dollars, en hausse de 23% par rapport à la même période de l’an dernier, portant la valeur totale au cours des six premiers mois à plus de 366 millions de dollars, en hausse de 21% par rapport à la même période, selon le dernier rapport rendu public le 31 juillet par la VASEP.

L’Italie est devenue le premier importateur européen de thon vietnamien au premier semestre.



Selon l'Association de transformation et d’exportation des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), la hausse concerne les principaux marchés, à l'exception d'Israël, de l’ASEAN et du Japon.Concrètement, au cours des six premiers mois de 2019, les exportations vers les États-Unis ont atteint 159 millions d’USD, 61% par rapport à la même période de 2018. Pour le marché européen, le montant est de 71 millions d’USD, 0,7%.À noter qu’en juin, la valeur des exportations de thon vers le marché italien a bondi de 728,9% par rapport à la même période de l'année dernière. Ce pays est ainsi passé du statut de 4ème importateur en 2018 à celui de premier importateur au premier semestre de cette année. - CVN/VNA