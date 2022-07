Hanoi (VNA) – Au cours des 6 premiers mois de l’année, le pays a exporté pour 553 millions de dollars de thon, en hausse de 56 % par rapport à la même période de l’an dernier, selon l’Association des exportateurs et producteurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

Pêche du thon dans la province de Phu Yên (Centre). Photo: VNA

Les exportations de thon vers les principaux marchés progressent bien, notamment aux États-Unis avec plus de 300 millions de dollars au 1er semestre, en hausse de 96 % en glissement annuel. La raison est l’augmentation de la demande aux États-Unis, où la pêche thonière dans le Pacifique-Est est faible. En outre, la forte inflation a fait grimper la demande de thon en conserve.De plus, les exportations de thon vers les pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) sont également assez positives, avec 68 % vers le Canada, 26 % vers le Japon et 30 % vers le Mexique. Bon chiffres aussi en Asie où les exportations nationales de thon vers la Thaïlande ont bondit de 59 %, vers les Philippines de 86 %...Dans l’Union européenne, les exportations de thon au cours des 6 premiers mois ont atteint 77 millions de dollars, en hausse de 4 % en rythme annuel, la croissance la plus faible parmi tous les marchés importateurs, et ce en raison de la dépréciation de l’euro face au dollar qui fait grimper les prix des biens.Le VASEP prévoit que les exportations de thon au second semestre poursuivront sur cette lancée. L’objectif pour toute l’année est d’atteindre 1,1 milliard de dollars, en hausse de 45% par rapport à 2021. – CPV/VNA