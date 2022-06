Singapour, 21 juin (VNA) - Les principales exportations de Singapour ont fortement augmenté en mai, après cinq mois de croissance plus lente.

Photo : AFP

Les exportations intérieures non pétrolières (NODX) ont augmenté de 12,4% en glissement annuel le mois dernier par rapport à un niveau bas il y a un an, selon les données publiées par Enterprise Singapore (EnterpriseSG).Cela fait suite à la croissance de 6,4% en avril et est meilleur que la prévision de 7,5% des analystes interrogés par Bloomberg.Khoon Goh, responsable de la recherche sur le groupe bancaire Australie-Nouvelle-Zélande (ANZ) en Asie a déclaré que le NODX de mai était principalement dû aux expéditions d'or non monétaire, qui ont augmenté de 344% en glissement annuel.Les expéditions non électroniques ont augmenté de 12,2% en glissement annuel en mai, après une croissance de 4,6% le mois précédent.Les livraisons électroniques ont augmenté de 12,9% en glissement annuel, légèrement plus rapidement que la croissance de 12,8% en avril.Sur une base annuelle, le commerce total a augmenté de 32,4% en mai, après la hausse de 21,6% en avril. Les exportations totales ont augmenté de 26,9 % tandis que les importations totales ont augmenté de 38,7 %.- VNA