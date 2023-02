Hanoï (VNA) - Selon l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz, les exportations de riz du pays vers les Philippines devraient doubler en 2023, le fournisseur rival vietnamien étant confronté à des contraintes de capacité.

Les importations de riz des Philippines ont enregistré 3,7 millions de tonnes en 2022, ce qui en fait le deuxième importateur mondial de l'aliment de base. Le chiffre devrait rester à peu près le même en 2023.

Le pays, qui lutte contre l'inflation et diverses pénuries alimentaires, devrait produire environ 12,4 millions de tonnes, en dessous des 15,8 millions de tonnes nécessaires, selon le Département américain de l'Agriculture.



Sur le total des importations de riz des Philippines en 2022, environ 90 % provenaient du Vietnam – le plus grand fournisseur du pays depuis des décennies en raison de son prix compétitif et d'une relation bilatérale étroite entre les deux pays. Les autres venaient de Thaïlande.

Chookiat Ophaswong, président honoraire de l'Association thaïlandaise des exportateurs de riz, a déclaré que les Philippines prévoyaient d'acheter plus de riz à la Thaïlande, car le Vietnam est confronté à des contraintes de capacité.

Les terres agricoles utilisées pour la culture de la récolte 2022-2023 au Vietnam ont diminué de 3 % par rapport à la récolte précédente. Le Vietnam devrait avoir environ 6 millions de tonnes de riz à exporter en 2023, contre 7,1 millions de tonnes en 2022.

Selon le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, en raison d'un approvisionnement insuffisant, le Vietnam n'a exporté que 400.000 tonnes de riz au cours du premier mois de 2023, soit une baisse de 20,9 % par rapport à la même période en 2022.

Au contraire, au cours de la culture de la récolte 2023-2023, la Thaïlande devrait produire environ 20,2 millions de tonnes de riz, une augmentation par rapport aux 19 millions de tonnes de la récolte précédente.- VNA