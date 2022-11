Photo : AFP/VNA

Bangkok, 7 novembre (VNA) - La Thaïlande a gagné 95,23 milliards de bahts (2,54 milliards de dollars) en exportant 5,41 millions de tonnes de riz au cours des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 40 % en volume et de 36 % en valeur par rapport à la même période l'an dernier , selon le ministère du Commerce.L'Iraq est devenu le plus gros acheteur de riz thaïlandais au cours de la période considérée, important pour 15,4 milliards de bahts de ce produit.Les autres grands marchés d'exportation du riz thaïlandais au cours des neuf premiers mois ont été les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Chine et Hong Kong (Chine).La Thaïlande est aujourd'hui le deuxième exportateur mondial de riz après l'Inde.L'Association des exportateurs de riz de Thaïlande prévoit que le pays expédiera 7 à 8 millions de tonnes de riz cette année, l'affaiblissement du baht renforçant la compétitivité par rapport à l'Inde et au Vietnam.Dans le cadre de la 14e Conférence mondiale sur le riz organisée à Phuket du 15 au 17 novembre, les agences thaïlandaises du commerce extérieur présenteront le potentiel d'exportation de riz du pays.- VNA