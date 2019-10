Photo: baodautu.vn



Hanoï (VNA) - Selon le Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, le portail électronique de l'Administration générale des douanes de la Chine vient de publier la liste de 665 entreprises du Vietnam autorisées à exporter leurs produits aquatiques en Chine.

Ces entreprises, venus de 40 villes et provinces dans l'ensemble du pays, doivent s'engager à observer la loi, les réglementations et les conditions d'exportation vers la Chine.

Plus tôt, à la mi-octobre, l'Administration générale des douanes de la Chine avait complété trois types de produits aquatiques du Vietnam autorisés à être exportés en Chine.

Ces nouvelles informations témoignent de signes positifs pour l'exportation des produits vietnamiens en Chine. En septembre 2019, le Vietnam a exporté pour 962 millions de dollars en Chine, soit une hausse de 10% en glissement annuel.