Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), le Vietnam est actuellement le 3e exportateur mondial de produits aquatiques, après la Chine et la Norvège.Ses exportations de crevettes ont atteint près de 3,8 milliards d’USD, en hausse de 19% en un an, et devraient dépasser 4,4 milliards en 2022, 14%, principalement crevettes à pattes blanches représentant 75% du total avec plus de 3,2 milliards d’USD, puis crevettes tigrées noires avec environ 13% avec près de 1,5 milliard.Concernant le poisson tra, l'inflation et le conflit russo-ukrainien ont aidé ce produit bon marché à augmenter ses ventes à l'export. La plupart des marchés ont ainsi augmenté leurs importations de pangasius vietnamiens de 40% à 200 %.Les exportations de janvier à fin octobre étaient estimées à près de 2,2 milliards d’USD, 80%. Cette filière devrait exporter pour plus de 2,5 milliards d’USD sur l'ensemble de l'année, 58%.De plus, le thon et les céphalopodes ont également obtenu des résultats à l'export positifs.On estime que d'ici fin novembre, les exportations de produits aquatiques du Vietnam atteindront plus de 10 milliards d’USD - un record historique du secteur après plus de 20 ans d'intégration au marché mondial.Avec les résultats de 2022, on estime que les exportations de produits aquatiques du Vietnam représenteront plus de 7% des parts du marché mondial.- CPV/VNA