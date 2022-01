Hanoi (VNA) – Les exportations de produits aquatiques en décembre dernier ont continué d’augmenter de 29% pour atteindre plus de 940 millions de dollars alors que celles des produits phares ont progressé de 6 à 110%, dépassant les prévisions initiales.

Fin d’année 2021 en fanfare pour les exportateurs vietnamiens de produits aquatiques. Photo d’illustration : Saigontimes



Selon l’ Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), bien que l’épidémie de Covid-19 ait sérieusement affecté la production et les exportations, notamment au 3e trimestre 2021, les entreprises de produits aquatiques pensaient que l’objectif d’exportation de 8,8 milliards de dollars en 2021 seraient difficile voire impossible à atteindre.



Mais miraculeusement, juste après que la publication de la résolution n°128/NQ-CP, les exportations ont connu un rebond spectaculaire les derniers mois de l’année, portant les résultats complets de 2021 au-dessus des attentes, avec plus de 8,9 milliards de dollars ( 6% en un an).

Après une forte augmentation de 23% en novembre, les exportations en décembre ont continué d’augmenter de 29% pour atteindre plus de 940 millions de dollars. Le dernier mois, les exportations de tous les produits phares ont connu une forte hausse, de 6 à 110%.

Grâce à une percée le dernier mois de l’année, avec un taux de croissance d’environ 80% à environ 245 millions de dollars, les exportations de poissons tra (pangasius) en 2021 ont largement dépassé les prévisions, avec plus de 1,6 milliard de dollars ( 10%).

Les exportations de crevettes en décembre se sont établies à environ 325 millions de dollars ( 10%), portant à 3,88 milliards de dollars ( 4%) le total en 2021.

Le thon a augmenté de 55% en décembre pour atteindre 85,5 millions de dollars, portant le résultat de l’ensemble de l’année à 757 millions de dollars.

La filière des céphalopodes a engrangé plus de 600 millions de dollars, dont 60 millions en décembre ( 10%).

Notamment, ce sont les exportations vers la Chine en décembre qui ont le plus rebondi, avec 90% pour atteindre plus de 170 millions de dollars. Cependant, comme les exportations vers ce marché ont continuellement diminué de mars à octobre, le total en 2021 affiche un recul de 14%, à 1,17 milliard de dollars. La Chine n’a représenté que 13% des exportations vietnamiennes de produits aquatiques, contre 16% en 2020.

Le marché américain représente toujours la proportion la plus élevée, 23%, avec plus de 2 milliards de dollars ( 26%), dont 176 millions le dernier mois de l’année ( 32%).

En 2021, les exportations vers l’UE représentaient 12% du total avec plus d’un milliard de dollars ( 12%). En décembre, elles ont également fortement augmenté, de 26%, pour atteindre 109 millions de dollars.

Par ailleurs, les exportations vers les pays signataires de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2021 ont rapporté près de 2,2 milliards de dollars, soit presque l’équivalent de 2020.

Avec cette forte reprise les derniers mois de 2021, les entreprises s’attendent à ce que leurs exportations prospèrent dès les premiers mois de la nouvelle année. – CPV/VNA