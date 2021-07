Transformation du pangasius pour l'exportation dans la société par actions d'import-export de produits aquatiques de Can Tho. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Grâce à la reprise de la demande sur les principaux marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE) et d'autres marchés potentiels, le chiffre d'affaires des exportations des produits aquatiques du Vietnam en juin dernier a augmenté de 20% par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui a entraîné un chiffre d'affaires total au premier semestre de 4,1 milliards de dollars. De bon augure pour l'industrie vietnamienne de transformation et d'exportation des produits aquatiques qui pourrait atteindre 9 milliards de dollars cette année.

Récemment, selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce (MIC), le Département du Commerce des États-Unis (DOC) a publié la conclusion finale de la 16e période d'examen antidumping (Period of Review - POR16) sur les poissons pangasius importés du Vietnam du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

Il en ressort que le taux de droit antidumping pour les sociétés par actions Vinh Hoan et Nam Viet pour cette période d'examen est de 0 dollar/kg. Pour les autres producteurs et exportateurs vietnamiens, il reste inchangé, à 2,39 dollars/kg.

Selon le MIC, il s'agit d'un résultat encourageant pour le secteur de l'aquaculture du Vietnam. C'est une bonne condition pour promouvoir le volume de pangasius exporté aux États-Unis dans un proche avenir.

Le pangasius est bien exporté non seulement sur les marchés américain et européen, mais aussi en Chine et de nombreux autres marchés. Plus précisément, le marché chinois représente la proportion d'importations la plus élevée de pangasius vietnamiens, soit 26%. D'autres marchés d'importation se redressent fortement comme le Mexique, le Brésil, le Royaume-Uni, la Thaïlande, les Pays-Bas, la Colombie et la Russie.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), fin juin dernier, le chiffre d'affaires à l'exportation des autres produits aquatiques du Vietnam a atteint 1,6 milliard de dollars, +16% en variation annuelle. -VNA