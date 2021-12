Photo d'illustration : VNA

Le Département a suivi de près la production dans les localités, a rapidement signalé au ministère et élaboré des mesures d'une manière flexible et appropriée.Il s'est également efforcé d'organiser des ateliers pour dégager des obstacles et promouvoir la production afin de maintenir la chaîne d'approvisionnement en 2021 et l'année à venir.La demande d'importations de crevettes était à la hausse cette année, notamment sur les principaux marchés d'Europe, des États-Unis, du Japon, de la Chine et de la République de Corée.Les accords de libre-échange ont contribué à assurer la stabilité de la production et de la transformation de crevettes au Vietnam, contribuant ainsi à la croissance du secteur.De nombreux exportateurs vietnamiens ont été autorisés à expédier du poisson tra (pangasius) aux États-Unis.Davantage d'entreprises ont reçu cette année l'autorisation d'exporter des produits vers d'autres marchés importants de la Russie, de la République de Corée et de la Chine.A noter que près de 780 dans le total de 900 entreprises d’exportations des produits aquatiques du Vietnam sont éligibles pour expédier leurs produits sur le marché chinois, signalant une perspective rose pour le secteur en 2022.- VNA