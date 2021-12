La transformation des poissons tra dans la société d'import-export An Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours des onze premiers mois, la valeur totale d’import-export de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles sont estimées à près de 82,67 milliards de dollars, soit une hausse de 24,7% en variation annuelle, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Précisément, le pays a exporté pour environ 43,48 milliards de dollars de ces produits, et importé pour environ 39,18 milliards de dollars, soit une hausse respectivement de 14,2% et de 39,1% par rapport à la même période de l’an dernier. Ainsi, le secteur a affiché un excédent commercial de près de 4,3 milliards de dollars, en forte baisse de 56,5% sur un an.

Avec ce résultat, l'objectif d'exporter pour 44 milliards de dollars de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en 2021 est totalement réalisable et même dépassera l’objectif fixé.

Les produits agricoles principaux ont rapporté plus de 19,3 milliards de dollars (+13,7%) ; les produits sylvicoles principaux, 14,3 milliards (+20,9%) ; les produits aquacoles, 7,9 milliards (+3,5%), et les produits d’élevage, 393 millions de dollars (+4%).

Les produits ayant connu une forte croissance pendant cette période étaient le café, le caoutchouc, le riz, les fruits et légumes, le poivre, la noix de cajou, le manioc et ses produits dérivés, les meubles en bois, etc.

S’agissant des débouchés, l’Asie a représenté 43,1% des exportations nationales de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles en onze mois ; suivie de l’Amérique, 29,6% ; l’Europe, 11,5% ; l’Afrique, 1,9% et l’Océanie 1,6%.

Quant aux pays, les Etats-Unis étaient toujours le premier marché de ces produits vietnamiens avec le chiffre d’affaires à l’exportation de plus de 11,9%, soit 27,5% de part de marché. La Chine a occupé la deuxième place avec près de 8,4 milliards de dollars, et le Japon, la troisième, avec environ 3 milliards de dollars.

Pour promouvoir les exportations, les organes responsables continuent de favoriser l'ouverture des marchés agricoles avec le Pérou, l'Australie, le Brésil, la Chine, les Etats-Unis, l'ASEAN, la Russie… -VNA