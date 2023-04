Photo d'illustration/thuonghieuvaphapluat

Hanoï (VNA) - Après 3 ans de fermeture de ses frontières due au Covid-19, la Chine favorise l'importation de poivre et d'épices du Vietnam, entraînant une augmentation soudaine du chiffre d'affaires à l'exportation vers ce marché.

Selon les données préliminaires de la Vietnam Pepper Association (VPA), en mars 2023, 35.913 tonnes de poivre ont été exportées, atteignant 107,2 millions de dollars.

En mars, les exportations nationales de poivre vers la Chine ont atteint 15.710 tonnes, en hausse de 85,2 % par rapport à février, le tonnage le plus élevé en un mois, battant le record d'avril 2020 (11.953 tonnes). Le mois de mars a également enregistré une augmentation des exportations vers les marchés dits "traditionnels" tels que les États-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Inde, l'Égypte, la France, la Russie, le Canada et l'Espagne.

Au premier trimestre 2023, le Vietnam a exporté 76.727 tonnes de poivre, atteignant 235,9 millions USD, en hausse de 40,5% mais en hausse de 7,3% respectivement.

En 3 mois, la Chine a importé 25.919 tonnes, contre 2.138 tonnes l’année dernière à la même période.

Une forte croissance a été observée dans certains autres marchés comme l'Iran avec +461 %; la Turquie, +331,3 % ; l'Égypte, +218,4 %…

Au cours des 3 premiers mois de 2023, le Vietnam a exporté 18.685 tonnes de cannelle avec un chiffre d'affaires de 54,8 millions de dollars, en hausse en un an respectivement de 45,8 % et 13,8 %. Les trois principaux débouchés pour la cannelle vietnamienne sont l'Inde, le Bangladesh et les États-Unis.-CPV/VNA