Le poivre. Photo: vneconomy.vn Hanoï (VNA) – Les exportations vietnamiennes de poivre et d'épices devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2025, selon la présidente de l'Association vietnamienne du poivre (VPA), Hoang Thi Lien.

Lors d'une conférence sur les exportations de poivre et d' épices le 21 avril, la présidente de la VPA a déclaré que les prévisions sont basées sur des attentes selon lesquelles les prix du poivre augmenteront à mesure que la demande se redressera après le COVID-19 alors que l'offre reste rare.

Les prix à l'exportation devraient également augmenter lorsque la transformation s'améliorera et que la culture biologique se développera, a-t-elle déclaré.

Le chef du bureau de la VPA, Le Viet Anh, a estimé que la récolte de haricots poivre en 2023 serait d'environ 200.000 tonnes, en hausse de 9,3 % sur un an. Pendant ce temps, la Communauté internationale du poivre (IPC) a signalé que la production d'autres producteurs de poivre comme le Brésil, l'Indonésie et l'Inde devrait chuter.

Lors de la conférence sur les exportations de poivre et d'épices le 21 avril. Photo: VNA En conséquence, la production totale de poivre dans le monde est projetée à 526.000 tonnes cette année, contre 537.600 tonnes en 2022.

Le Vietnam s'attend également à une production de cannelle plus élevée cette année, à environ 45.000 tonnes.

Les exportations vietnamiennes de poivre et d’épices ont rapporté 1,4 milliard de dollars l'an dernier, le poivre représentant 69,4 %, la cannelle 20,6 %, l'anis étoilé 5,1 %, la cardamome et la muscade 2,3 %, le gingembre et le curcuma 1,6 % et le piment 0,8 %.

Le pays a expédié à l'étranger 76.727 tonnes de poivre pour 235,9 millions de dollars au premier trimestre 2023, en hausse de 40,5% en volume mais en baisse de 7,3% en valeur en glissement annuel.

Les exportations de cannelle ont augmenté de 45,8% en volume avec 18.685 tonnes et de 13,8% en valeur avec 54,8 millions de dollars.

Le Vietnam est l'un des plus gros exportateurs de poivre et d'épices, représentant 11% du marché mondial en 2022.-VNA