Transformation de pangasius destiné à l'exportation. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés causées par l’épidémie de COVID-19, les exportations vietnamiennes de pangasius maintiennent encore l'objectif fixé pour 2021.



Les marchés à l’export continuent d’être élargis, améliorant ainsi sa compétitivité par rapport aux produits similaires.



Selon l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), en 2021, les transformateurs et exportateurs de pangasius ont été confrontées à de nombreux défis dont l'épidémie de COVID-19, qui a entraîné une forte augmentation de coûts de production et logistiques, une baisse de la productivité, et un manque de conteneurs pour délivrer les marchandises à temps.



Cependant, selon les prévisions de la VASEP, le chiffre d'affaires des exportations de pangasius en 2021 serait de 1,54 milliard de dollars, en hausse de 3% par rapport à 2020. Ce résultat est dû à la reprise de la demande sur certains grands marchés tels que les États-Unis, l'Europe et la Chine.



Parmi eux, la Chine demeure le premier importateur de ce produit vietnamiens. Après une reprise enregistrée au second semestre 2020, les exportations nationales vers la Chine ont commencé à augmenter entre mars et avril 2021 et représenté 28 % du total.



En outre, les exportations nationales de pangasius devraient enregistrer une croissance continue grâce aux accords de libre-échange, notamment vers des marchés tels que le Mexique, le Brésil, la Russie, la Colombie, la Thaïlande… -VNA